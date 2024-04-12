Манчестер Юнайтед потерял Варана на несколько недель из-за мышечной травмы, сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер. Француз пропустил топ-матч с Ливерпулем и не поможет команде в следующих поединках.

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Если восстановление затянется, Варан может вообще больше не сыграть за Юнайтед. Контракт защитника истекает летом 2024-го, а клуб не планирует активировать опцию продления еще на год, добавляет источник.

В субботу Манчестер Юнайтед встречается с Борнмутом в рамках АПЛ и не считается фаворитом из-за проблем с составом. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: соперники имеют равные шансы на победу. Победа МЮ оценена коэффициентом 2,62, а на успех команды Забарного дают 2,5. Ничья – 4,02. Матч ожидается очень результативным. На стандартный тотал больше (2,5) букмекер GGBET предлагает поставить за 1,42, а на соответствующий тотал меньше – за 2,95.

У чемпиона мира-2018 очень большая зарплата (340 тысяч фунтов в неделю). Постоянные травмы мешают Рафаэлю вернуться на высокий уровень, который он показывал в Реале, выигрывая четыре Лиги чемпионов.

У Манчестер Юнайтед серьезные проблемы с обороной в этом сезоне. Сейчас травмированы Мартинес, Шоу, Варан, Эванс и Линделеф, поэтому в основе вынужден играть 19-летний Камбвала.