Чемпион мира может больше не сыграть за Манчестер Юнайтед – "дьяволы" не собираются дальше платить королевскую зарплату
Французский защитник МЮ Рафаэль Варан летом с большой вероятностью сменит клуб.
Манчестер Юнайтед потерял Варана на несколько недель из-за мышечной травмы, сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер. Француз пропустил топ-матч с Ливерпулем и не поможет команде в следующих поединках.
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Если восстановление затянется, Варан может вообще больше не сыграть за Юнайтед. Контракт защитника истекает летом 2024-го, а клуб не планирует активировать опцию продления еще на год, добавляет источник.
У чемпиона мира-2018 очень большая зарплата (340 тысяч фунтов в неделю). Постоянные травмы мешают Рафаэлю вернуться на высокий уровень, который он показывал в Реале, выигрывая четыре Лиги чемпионов.
У Манчестер Юнайтед серьезные проблемы с обороной в этом сезоне. Сейчас травмированы Мартинес, Шоу, Варан, Эванс и Линделеф, поэтому в основе вынужден играть 19-летний Камбвала.