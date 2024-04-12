Чемпіон світу може більше не зіграти за Манчестер Юнайтед – "дияволи" не збираються далі платити королівську зарплату
Французький захисник МЮ Рафаель Варан влітку з великою ймовірністю змінить клуб.
Манчестер Юнайтед втратив Варана на кілька тижнів через м'язову травму, повідомляє журналіст Daily Mail Кріс Вілер. Француз пропустив топ-матч з Ліверпулем і не допоможе команді в наступних поєдинках.
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Якщо відновлення затягнеться, Варан може взагалі більше не зіграти за Юнайтед. Контракт захисника завершується влітку 2024-го, а клуб не планує активувати опцію продовження ще на рік, додає джерело.
У чемпіона світу-2018 дуже велика зарплата (340 тисяч фунтів на тиждень). Постійні травми заважають Рафаелю повернутися на високий рівень, який він показував у Реалі, виграючи чотири Ліги чемпіонів.
У Манчестер Юнайтед серйозні проблеми з обороною в цьому сезоні. Зараз травмовані Мартінес, Шоу, Варан, Еванс і Ліндельоф, тому в основі змушений грати 19-річний Камбвала.