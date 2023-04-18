Челсі – Реал Мадрид: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Челсі в рамках другого чвертьфінального поєдинку проти мадридського Реала спробує влаштувати камбек. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".
Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR аналізує форму мадридського Реала та Челсі перед вирішальним поєдинком за право зіграти у півфіналі Ліги чемпіонів.
Геніальне рішення Тодда Боелі щодо повернення Френка Лемпарда на тренерський місток Челсі дало грандіозний результат. Усі три матчі під його керівництвом лондонці програли, загальний рахунок – 1:5. І якщо поразку від Реала можна зрозуміти, то фіаско з Вулверхемптоном і Брайтоном виявились бездарними. Причому в останньому поєдинку "пенсіонери" поступилися за ударами з рахунком 8:26.
Невдачі мали виражений тактичний характер. Спочатку команду покарали за відмову від ефективної моделі 3-4-3 та перехід на 4-3-3 з високою позицією Галлахера у центрі. Гра в Мадриді – окрема історія, в якій "вершкові" були кращими в усіх аспектах. Брайтон же скористався максимально незіграною трійкою в опорній зоні (Енцо плюс Закарія, над ними Галлахер), орієнтованою на агресивні висування по м'ячу.
Проблеми в опорній зоні проявилися і у першому чвертьфіналі. Енцо Фернандес постійно висмикувався, аби високо накривати суперників, однак його команда оборонялася в пасивному режимі – майже в "автобусі", якщо говорити про другий тайм. Це створювало шалені розриви.
Характерною особливістю гейм-менеджменту Френка стали постійні трансформації. Лемпард часто змінює схеми та кадрове наповнення ланок, однак це майже не працює. Не в останню чергу – через слабкі стартові плани, але частково проблема пояснюється і знайомством тренера з колективом. Показовим був матч на "Сантьяго Бернабеу".
В теорії, англійці привезли цікаву тактичну модель, адаптувавшись під Вінісіуса. У схемі 3-5-2 Джеймс опускався в п'ятірку захисників при обороні, персонально граючи з бразильцем і не даючи йому опинитись у ситуації 1-в-1. При цьому латераль залишався у високій позиції, аби підтримувати атаку своїми ривками. Якщо Ріс помилявся попереду, то Челсі перебудовувався у четвірку захисників з Фофана на правому краю.
На практиці Джеймс залишався в атаці (контрпродуктивно) і рідко повертався назад. Фофана сів на жовту вже на 5 хвилині, а Вінісіус завершив зустріч з 19 діями у штрафному та голом. Чілвелл ще й червону картку за фол останньої надії отримав, адже лондонців спіймали на черговій перебудові (Кукурелья став ЦЗ у четвірці й невдало висмикнувся). Опорники ж просто дивились, як Кроос запускає Родріго віч-на-віч.
У поєдинку з Брайтоном відносно непогано проявив себе Мудрик, який отримав персональну відзнаку від Лемпарда. Це був перший повний матч Михайла в Челсі. Словом, тренер проводить масовий перегляд і постійно експериментує, що й не дивно при такій перевантаженості складу – от тільки Поттер на момент звільнення вже приблизно розібрався з нюансами й почав давати результат. Тепер все почалось заново.
Перелічені особливості важливо розуміти перед матчем-відповіддю. Саме вони показують, чому в "синіх" мало шансів на камбек з 0:2 у матчі-відповіді проти Реала. Челсі нині слабкий у тактичному плані, причому одразу в усіх аспектах. На "Сантьяго Бернабеу" вдалося лишень провести кілька гострих контратак у перші 10 хвилин, однак і їх важко назвати тактичним успіхом – швидше, це був традиційний подарунок супернику від Анчелотті.
Карло у поточному сезоні проявив себе майстром адаптацій по ходу зустрічі. Ближче до весни Реал відкрито став вичікувати у перші 10-15 хвилин, вивчаючи тактику суперника й вносячи потрібні корективи у свій стартовий план. Так сталося і в матчі проти Челсі – після кількох пропущених контрвипадів Вальверде перемістили глибше, аби він читав гру й накривав опонентів ще на стадії зародку атаки. Спрацювало.
Відсутність Феде в атаці компенсували агресивнішою роботою Карвахаля та активними зміщеннями Дані у напівфланги. Це і принесло перший гол. Взагалі, ветеранистий фулбек провів грандіозний матч – він завжди встигав у напад, де був гострим, а без м'яча демонстрував розуміння, коли і як потрібно діяти з опонентом. Цього не вистачає усім футболістам Челсі.
Реал у першому чвертьфіналі краще адаптовувався, краще пресингував, краще атакував і краще розпоряджався кадровим потенціалом. У матчі-відповіді лондонці здатні це виправити тактикою – на один матч навіть Лемпард може вигадати щось ефективне. Втім, у мадридців є ще й перевага у свіжості складу, адже вони активно ротують його у Ла Лізі. Там ловити вже нічого, тож "вершкові" концентруються на ЛЧ.
Втім, у "пенсіонерів" ця проблема частково нівелюється надзвичайно великим ростером футболістів. Так чи інакше, ситуацію у Челсі зараз не така вже й жахлива – рахунок 0:2 залишає шанси на камбек. Але завдяки чому він може відбутись?
По-перше – завдяки тактиці. По-друге – завдяки фарту. Останній фактор теж має значення, адже у поточному сезоні "вершкові" занадто часто страждали від його відсутності. Навіть матч проти Кадіса на вихідних виявив складні взаємовідносини з Фортуною – при 35 ударах по воротах (20 з меж штрафного) відкрити рахунок вдалося аж на 72 хвилині. З іншого боку, гол прилетів з доволі випадкового лонгшоту Начо.
Можливо, фактором успіху стане Мудрик? А чому б і ні? У першому матчі виникало дуже багато простору, а Михайло на вихідних віддав гольову передачу. Поєдинки з Реалом в принципі даються українцю.
Так чи інакше, сьогодні Челсі потрібне диво. У Лізі чемпіонів його побачити можна доволі часто, хоча здебільшого бенефіціаром тут стає Реал. Подивимось, як буде цього разу.
Кадрова ситуація
Травмовані: Кулібалі – Менді
Дискваліфіковані: Чілвелл (Челсі)
Орієнтовні склади на матч Челсі – Реал Мадрид
Челсі: Купа – Джеймс, Фофана, Сілва, Кукурелья – Канте, Енцо Фернандес, Ковачіч – Стерлінг, Феліш, Мудрик
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Камавінга – Модріч, Вальверде, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус
Прогноз "Футбол 24" – 0:2
Якщо забути про лірику й подивитись суто на гру, то шансів у Челсі критично мало. Навіть розривати Реал на контратаках у лондонців не вийшло – а сьогодні у Мадрида немає потреби сильно втягуватись на чужу третину. "Вершкові" за наявності переваги в рахунку починають працювати прагматично.
Можна було б спробувати увімкнути інтенсивний пресинг з перших хвилин. Склад Челсі, якщо правильно його виставити, сприяє такому футболу – от тільки останні три матчі Лемпарда демонстрували катастрофічну якість роботи без м'яча. І це було саме тактичною проблемою.
До того ж, Реал часто і сам не проти, аби його пресингували. Зробити це на дуже високому рівні складно, а значить у суперника будуть відкриті зони. При грі на перехідних фазах Мадрид є найкращою командою в світі – "вершкові" це розуміють, тому часто розкривають гру ризикованими схемами. І це працює.
При цьому досвід останніх поєдинків показав, що підопічні Карло Анчелотті серйозно прокачали і власний пресинг. Високий тиск "бланкос" приніс успіх не тільки з Челсі, а й з Барселоною. За таких умов лондонцям залишається сподіватись хіба що на індивідуальні помилки оборони, однак Реал зараз і в цьому аспекті дуже крутий.
З огляду на всі вищезазначені фактори, ми прогнозуємо доволі очікуваний результат. Мадридці виграють і на "Стемфорд Брідж".
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