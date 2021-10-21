Наставник Челси Томас Тухель рассказал о потерях по мотивам матча ЛЧ против Мальме (4:0).

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Думаю, они пропустят несколько дней. Они были в хорошей форме, они опасны и могут создавать моменты и реализовывать их, поэтому нам нужно искать новые решения, привлечь ребят, которые ждали своего шанса", – цитирует Тухеля BBC.

После трех туров группового этапа ЛЧ Челси с 6-ю очками расположился на второй строчке в группе H, уступая Ювентусу.

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