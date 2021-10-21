Наставник Челсі Томас Тухель розповів про втрати за мотивами матчу ЛЧ проти Мальме (4:0).

"У Лукаку вивих гомілкостопа, у Вернера м'язова травма, проблема із задньою поверхнею стегна.

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Думаю, вони пропустять кілька днів. Вони були в хорошій формі, вони небезпечні і можуть створювати моменти і реалізовувати їх, тому нам потрібно шукати нові рішення, залучити хлопців, які чекали на свій шанс", – цитує Тухеля BBC.

Після трьох турів групового етапу ЛЧ Челсі з 6-ма очками розташувався на другій сходинці у групі H, поступаючись Ювентусу.

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