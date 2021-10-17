Защитник Челси Антонио Рюдигер старается как можно быстрее решить вопрос со своим будущим.

Немец летом может стать свободным агентом, но готов подписать новое соглашение с Челси. За ситуацией следят Реал и Бавария, которые не против подписать игрока бесплатно.

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По информации Sport1.de, Рюдигер отклонил первое предложение Челси. Отмечается, что центрбека и его агента возмутила скупость лондонцев. Антонио хочет зарабатывать не менее 10 миллионов евро. Сейчас его зарплата одна из самых низких в команде.

Сообщается, что 28-летний немец стремится решить вопрос о продлении контракта до конца года и пока не будет рассматривать предложения от других клубов.

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