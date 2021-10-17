Рюдигер возмущен предложением Челси по новому контракту
Защитник Челси Антонио Рюдигер старается как можно быстрее решить вопрос со своим будущим.
Немец летом может стать свободным агентом, но готов подписать новое соглашение с Челси. За ситуацией следят Реал и Бавария, которые не против подписать игрока бесплатно.
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По информации Sport1.de, Рюдигер отклонил первое предложение Челси. Отмечается, что центрбека и его агента возмутила скупость лондонцев. Антонио хочет зарабатывать не менее 10 миллионов евро. Сейчас его зарплата одна из самых низких в команде.
Сообщается, что 28-летний немец стремится решить вопрос о продлении контракта до конца года и пока не будет рассматривать предложения от других клубов.
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