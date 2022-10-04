Челси и Милан подходят к очному матчу в совершенно разном физическом состоянии.

Менди, Кукурелья и Канте тренировались в общей группе и готовы помочь "синим", сообщает Football London. Сенегалец пропустил месяц из-за травмы колена, поэтому основным кипером Челси стал Кепа. У Кукурельи была незначительная болезнь, а Канте наконец-то решил проблемы с бедром, которые начались еще летом.

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А вот лазарет Милана переполнен. "Россонери" не могут рассчитывать на Меньяна, Тео, Флоренци, Кьяера, Калабрию, Салемакерса, Ориджи, Ибрагимовича и Мессиаса. Большинство из этих исполнителей являются основными или даже лидерами в команде Пиоли.

Добавим, что матч Челси – Милан состоится завтра, начало в 22:00. После 2 туров "россонери" с 4 очками возглавляют группу Е, а лондонцы с одним пунктом сенсационно расположились на дне.

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