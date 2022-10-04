Челсі та Мілан підходять до очного матчу у зовсім різному фізичному стані.

Менді, Кукурелья і Канте тренувалися у загальній групі та готові допомогти "синім", інформує Football London. Сенегалець пропустив місяць через травму коліна, тому основним кіпером Челсі став Кепа. У Кукурельї була незначна хвороба, а Канте нарешті вирішив проблеми зі стегном, які розпочалися ще влітку.

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Натомість лазарет Мілана переповнений. "Россонері" не можуть розраховувати на Меньяна, Тео, Флоренці, К'яера, Калабрію, Салемакерса, Оріджі, Ібрагімовіча тв Мессіаса. Більшість з цих виконавців основні або навіть лідери у команді Піолі.

Додамо, що матч Челсі – Мілан відбудеться завтра, початок о 22:00. Після 2 турів "россонері" з 4 очками очолюють групу Е, а лондонці з одним пунктом сенсаційно розташувались на дні.

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