Стефано Пиоли пришлось хорошенько подумать над планом на отчетную игру. Несколько лидеров попали в лазарет, Калабрия и Тонали восстановились лишь накануне. Итальянская пресса даже прогнозировала изменение тактической схемы, но наставник Милана резонно заметил, что у команды недостаточно времени, чтобы столь радикально рисковать. Следовательно, шанс получили дублеры Меньяна и Эрнандеса – Тетерушану и Бало-Туре.

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Зато вернулся после дисквалификации Рафаэль Леау. С португальцем атака "россонери" становится в несколько раз опаснее. Вот и сегодня вингер без лишних прелюдий взялся терроризировать оборону соперника. После его передачи Жиру пробивал пяткой, затем Леау сам мог забивать (не переиграл кипера с нескольких метров), а еще создал момент для Салемакерса. Алексис, кстати, в последний момент попал в состав из-за травмы Мессиаса. Бельгиец был одним из самых активных на поле, но сумел отыграть лишь полчаса. Очередное повреждение. Еще до перерыва его печальную судьбу повторили Калабрия и Грасси.

Если абстрагироваться от фестиваля вынужденных замен, то первый тайм себе в актив должен занести Милан. Гости создали гораздо больше моментов и как минимум заслуживали открыть счет. Эмполи должен благодарить Гульермо Викарио. Этот друг Украины совершил несколько сногсшибательных сейвов. Очевидно, Паоало Дзанетти во время перерыва сумел объяснить своим подопечным, что не так. Ведь в самом начале второй половины тосканцы едва не забили. Удару Развана Марина совсем чуточку не хватило точности.

"Россонери" сохранить свою атакующую активность не смогли. Леау "растворился" на поле. Приходилось надеяться лишь на стандарты. При одном из штрафных Жиру пробил в перекладину, при другом – лишь удивительная реакция Викарио в очередной раз спасла Эмполи. У Стефано Пиоли было мало шансов повлиять на игру, ведь два слота для замен были использованы еще в первом тайме. И хорошо, что специалист не спешил. На 72-й минуте травмировался еще и Кьяер. В этой ситуации Пиоли решил использовать уже все свои замены и угадал с джокером.

Милан забил благодаря хитрости. Леау открылся в глубоком офсайде, но его не фиксируют, если игрок получает мяч после вбрасывания аута. Рафаэль мастерски воспользовался преимуществом – стянул на себя несколько защитников и отпасовал Ребичу на пустые ворота. Хорват не подвел. В компенсированное время Эмполи заработал штрафной. Байрами сумел поймать Тетерушану на ошибке, сравняв счет.

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Однако Фортуна сегодня была на стороне гостей. Едва ли не сразу "россонери" забили во второй раз. Леау просто забросил в штрафную. Там Крунич сбросил на Бало-Туре и сенегалец забил. Первый гол во взрослой карьере дублера Тео Эрнандеса! Но и это еще было не все. Эмполи нарвался на контратаку. Ребич забросил на Леау, который поставил эффектную точку. "Россонери" в очередной раз проявили характер и сумели вытянуть матч, который складывался неблагоприятно. Эта победа помогла Милану набрать 17 очков и догнать на втором месте Аталанту, которая свой матч проведет завтра. Эмполи пока остается на 14-й строчке.