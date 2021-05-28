Главный тренер Челси Томас Тухель определился со списком игроков, которые будут противостоять Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов.

Челси отправился на матч с Манчестер Сити с 25 игроками в заявке, сообщает официальный сайт лондонцев. Отметим появление в списке 19-летнего Фаустино Анджорина, который в текущем сезоне выходил лишь однажды на замену в матче АПЛ.

Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на финал Лиги чемпионов против Челси

Голкиперы: Менди, Кепа, Кабальеро.

Защитники: Аспиликуэта, Джеймс, Рюдигер, Тьягу Силва, Кристенсен, Зума, Чилвел, Алонсо, Эмерсон.

Полузащитники: Канте, Хадсон-Одои, Зиеш, Пулишич, Ковачич, Гилмор, Маунт, Хаверц, Анджорин, Жоржинью.

Нападающие: Вернер, Абрахам, Жиру.

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Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 29 мая, в Португалии на стадионе Эстадио ду Драгау. Начало встречи в 22:00.

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