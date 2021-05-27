Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола определился с обоймой исполнителей, которые смогут сыграть в решающем матче самого престижного еврокубка.

Манчестер Сити отправится на противостояние против Челси с 24-мя исполнителями в обойме, информирует официальный сайт "горожан".

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Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Бенжамен Мэнди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Александр Зинченко.

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Родри, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Рияд Марез, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Фил Фоден, Ферран Торрес.

Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 29 мая, в Португалии на стадионе Эстадио ду Драгау. Начало встречи в 22:00.

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