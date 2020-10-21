В стартовом матче группы Е Лиги чемпионов испанцы удержали свои ворота на замке в матче против "синих". Видеообзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Челси на своем поле принимал прошлогоднего победителя Лиги Европы Севилью. Подопечные Лопетеги чуть больше владели мячом, однако лондонцы превосходили по количеству ударов в створ ворот. В конце концов, команда Лэмпарда не смогла воспользоваться преимуществом своего поля и поединок закончился логичной безголевой ничьей.

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Благодаря тому, что параллельный матч группы Е между Ренном и Краснодаром также не выявил победителя, в квартете все команды набрали по одному очку.

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