У стартовому матчі групи Е Ліги чемпіонів іспанці втримали свої ворота на замку у матчі проти "синіх". Відеоогляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Челсі на власному полі приймав минулорічного переможця Ліги Європи Севілью. Підопічні Хулена Лопетегі трохи більше володіли м'ячем, однак лондонці переважали за кількістю ударів у площину воріт. Зрештою, команда Лемпарда не змогла скористатись перевагою власного поля і поєдинок закінчився логічною безгольовою нічиєю.

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Завдяки тому, що паралельний матч групи Е між Ренном та Краснодаром також не виявив переможця, у квартеті всі команди набрали по одному очку.

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