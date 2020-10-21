Пока Месси, Коутиньо, Бускетс и компания покидали Ноу Камп на своих роскошных автомобилях, юный Педри вынужден был воспользоваться услугами такси.

Полузащитник Барселоны Педри в первом матче нового сезона Лиги чемпионов против Ференцвароша появился на поле на 63-й минуте, заменив Ансу Фати. На 82-й минуте 17-летнему полузащитнику удалось открыть счет своим голам в самом престижном еврокубковом турнире.

Голы Месси, Фати и Харатина в видеообзоре матча Барселона – Ференцварош – 5:1

После окончания матча юноша удивил местных журналистов своей скромностью, покинув стадион на такси, сообщает издание Marca.

К слову, Педри сможет получить водительские права по достижении 18-летнего возраста 25 ноября.

Напомним, Барселона разгромила команду Реброва со счетом 5:1 и уверенно возглавляет турнирную таблицу группы G. Ювентус с таким же количеством очков идет вторым. Динамо и Ференцварош пока без очков.

Барселона разгромила Ференцварош: урок для Динамо, Зубков – второй после Месси, классный Харатин и проблемные "кулес"