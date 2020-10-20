Лига чемпионов 2020/21, групповой этап, 1-й тур

Группа F

Зенит – Брюгге – 1:2

Голы: Хорват, 74 (автогол) – Бонавентуре, 63, де Кетелар, 90+3

Лацио – Боруссия Д – поединок начнется в 22:00

Группа H

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – поединок начнется в 22:00

РБ Лейпциг – Истанбул Башакшехир – поединок начнется в 22:00

Группа E

Ренн – Краснодар – поединок начнется в 22:00

Челси – Севилья – поединок начнется в 22:00

В Санкт-Петербурге в первом тайме обе команды действовали нервно и почти не обостряли ситуацию у ворот оппонента. Брюгге, в старте которого вышел Эдуард Соболь, отчаянно оборонялся (три "горчичника", как следствие), а Зениту не хватало финального паса. Но во второй половине "черно-синие" повели в счете после затяжной атаки. Экс-форвард Зари Деннис Бонавентуре выцарапал мяч у линии поля и сбросил в центр штрафной, де Кетелар дважды не смог пробить Ракицкого на ленте, но бывшая звезда УПЛ таки добил "полосатого" в сетку с нескольких метров.

Питерцы прибавили в активности и сумели отыграться уже 10 минут спустя. Это Деян Ловрен пошел вперед и решился на выстрел метров с 30-ти – мяч от штанги попал в спину Итану Хорвату и залетел в ворота. Казалось, что матч завершится ничьей, но на третьей добавленной арбитром минуте брюггинцы вырвали победу: после классической комбинации Вормер прострелил вдоль ворот, а Шарль де Кетелар спокойно подставил ногу – 1:2!