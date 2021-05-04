"У меня хорошие ощущения. Мы рады, что примем участие в этом матче, и знаем, чего завтра ждать. Мы понимаем, что надо делать, и отдадим все силы ради успеха.

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Мы достигли этой стадии благодаря усердной работе, вере в себя – и только в этом. В футболе чудес не бывает. Нам нужно играть так, как мы умеем, впереди как минимум 90 минут. Мы в полуфинале ЛЧ, это бывает не каждый день. Игроки хорошо подготовлены к матчу.

Сыграть надо хорошо, выложиться полностью. Я беспокоюсь только о нашей работе с мячом. В остальном команда готова.

Я не могу сейчас сказать, будет ли играть Рамос. Он приехал с командой, это означает, что он в порядке. И вот то, что капитан и наш лидер с нами, самое главное", – цитирует Зидана сайт УЕФА.

В мадридском полуфинале ЛЧ Реал и Челси расписали ничью (1:1).

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