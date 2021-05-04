"У мене хороші відчуття. Ми раді, що візьмемо участь в цьому матчі, і знаємо, чого завтра чекати. Ми розуміємо, що треба робити, і віддамо всі сили заради успіху.

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Ми досягли цієї стадії завдяки старанній роботі, вірі в себе – і тільки цього. У футболі чудес не буває. Нам потрібно грати так, як ми вміємо, попереду як мінімум 90 хвилин. Ми в півфіналі ЛЧ, це буває не щодня. Гравці добре підготовлені до матчу.

Зіграти треба добре, викластися повністю. Я турбуюся тільки щодо нашої роботи з м'ячем. В усьому іншому команда готова.

Я не можу зараз сказати, чи буде грати Рамос. Він прибув з командою, це означає, що він в порядку. І ось те, що капітан і наш лідер з нами, найголовніше", – цитує Зідана сайт УЄФА.

У мадридському півфіналі ЛЧ Реал та Челсі розписали нічию (1:1).

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