"Главный урок, который усвоила команда – мы должны верить в себя и заслужить свое место в полуфинале. Мы достойны играть на таком уровне.

Челси – Реал: Тухель поделился новостями из лазарета лондонцев

Сыграет ли Рамос? Сложный вопрос, ведь я просто не знаю. Имеет ли это значение? Да, большое. Это капитан самой успешной команды последних лет. Но мы не должны на этом зацикливаться. Думаю, он сыграет с первых минут, и мы должны к этому подготовиться.

Задача – поддерживать интенсивность на протяжении всего матча. Это полуфинал, матч плей-офф, поэтому давление большое. Без определенного уровня уверенности и веры в свои силы у нас не будет ни единого шанса.

Не уверен, что Реал снова сыграет по схеме 5-3-2, они могут использовать модель 4-3-3. Это решение внесет свои изменения в игру. Но на мой взгляд, дело не в схеме Реала, а в том, как сыграем мы. Будем ли мы действовать достаточно смело", – цитирует Тухеля сайт УЕФА.

Напомним, в первом поединке этих соперников в Мадриде команды расписали ничью (1:1).

Конте скинув правителя, якого сам коронував, Азар – живий, фани МЮ перенесли Зінченку свято – огляд вікенду