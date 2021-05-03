Ассистентами 45-летнего итальянца будут его соотечественники – Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Четвертый арбитр - Давиде Масса. За VAR будут отвечать Массимилиано Иррати и Марко Гуида, сообщает официальный сайт УЕФА.

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К слову, в текущем сезоне Орсато уже работал на матче Челси – тогда лондонцы обыграли Атлетико со счетом 2:0. В сезоне 2019/20 итальянец обслуживал финальный матч ЛЧ между Баварией и ПСЖ. Также работал на матчах Реала с Галатасараем (1:0), Манчестер Сити (1:2) и Мальме (8:0).

Поединок Челси – Реал Мадрид стартует 5 мая в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Мадриде победителя не выявила – 1:1.

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