Челси – Реал: Марсело решил свои "политические" проблемы и сможет сыграть в ответном матче
17:20 - Читати українською
Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о кадровой ситуации в команде.
Серхио Рамос готов вернуться на поле, а Марсело не придется жертвовать матчами из-за присутствия на участках Мадрида во время местных выборов.
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"Да, у Марсело возникли эти обязанности. Он выполнит их, а в среду будет готов помочь. Рамос также может быть с нами. Заявка еще не сформирована, но Серхио полностью готов", – цитирует Зидана Marca.
Напомним, ответный матч между Челси и Реалом состоится 5 мая. Поединок в Мадриде завершился ничьей 1:1.
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