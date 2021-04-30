Серхио Рамос готов вернуться на поле, а Марсело не придется жертвовать матчами из-за присутствия на участках Мадрида во время местных выборов.

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"Да, у Марсело возникли эти обязанности. Он выполнит их, а в среду будет готов помочь. Рамос также может быть с нами. Заявка еще не сформирована, но Серхио полностью готов", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, ответный матч между Челси и Реалом состоится 5 мая. Поединок в Мадриде завершился ничьей 1:1.

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