Асистентами 45-річного італійця будуть його співвітчизники – Алессандро Джаллатіні та Фабіано Преті. Четвертий арбітр – Давіде Масса. За VAR відповідатимуть Массіміліано Ірраті та Марко Гуїда, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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До слова, у поточному сезоні Орсато вже працював на матчі Челсі – тоді лондонці обіграли Атлетіко з рахунком 2:0. У сезоні 2019/20 італієць обслугував фінальний матч ЛЧ між Баварією і ПСЖ. Також працював на матчах Реала з Галатасараєм (1:0), Манчестер Сіті (1:2) і Мальме (8:0).

Поєдинок Челсі – Реал Мадрид стартує 5 травня о 22:00 за Києвом. Перша зустріч у Мадриді переможця не виявила – 1:1.

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