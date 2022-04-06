Нынешний четвертьфинал Лиги чемпионов подарил болельщикам два мощных англо-испанских противостояния. Первое из них прошло в Манчестере, где Атлетико потерпел поражение от Сити в крутом тактическом сражении Пепа и Симеоне – сегодня же внимание приковано к Лондону, где Челси встретится с Реалом. Год назад эти коллективы сражались за выход в финал ЛЧ (Боже, как это было давно), а теперь ставкой выступает полуфинал.

Падение качества вознаграждения выглядит символически. В первую очередь, для Челси – подопечные Томаса Тухеля сдали в качестве собственного футбола, хотя критическим регрессом не назвать. "Пенсионеры" крепко держатся на третьей позиции в АПЛ, выдали прекрасный финал Кубка Лиги, выиграли клубный чемпионат мира, вышли в полуфинал Кубка Англии и легко прошли Лилль в 1/8 финала ЛЧ. По ряду статистических показателей лондонцы держатся на элитном уровне, а по ходу отдельных поединков коуч "синих" удивляет интересными тактическими решениями.

Все это выглядит круто, но при поверхностном взгляде. Челси потерял шансы на чемпионство еще до зимы, не смог выиграть простенькую группу ЛЧ из-за ничьей 3:3 на россии и слишком много позволял Лиллю (при однозначном контроле игры). Триумф на клубном ЧМ произошел благодаря победе в овертайме, а в Кубке команда просто не имела достойных соперников.

При этом в АПЛ "синие" демонстрируют ощутимую нестабильность – в одном поединке они способны разорвать соперника, в другом болельщики видят возню на 0:0, а буквально на днях произошел разгром от Брентфорда на Стэмфорд Бридж (1:4). Не в последнюю очередь он произошел из-за решения Тухеля поставить Лофтуса-Чика в опорную зону.

Челси все равно остается мощным коллективом, который за 4 последних месяца потерпел всего четыре поражения, однако он уже не производит впечатление скоростного локомотива и тактической головоломки. Год назад ни один топ-тренер не смог переиграть Томаса Тухеля – сегодня это способны делать Томас Франк и Дэвид Мойес. Год назад немец находил для подопечных новые позиции, а они там раскрывались у настоящих звезд – сейчас тренер не знает, как интегрировать Лукаку и не может обойтись без Канте и Жоржинью. С другой стороны, у него наконец-то раскрылся Хаверц.

Именно с таким "Челси" придется встретиться Реалу. Стал ли он слабее года? Вопрос дискуссионный, но Мадрид точно не стал сильнее. Приход Карло Анчелотти, очевидно, принесет чемпионство, но 12-очковый гандикап его подопечные обеспечили благодаря кризису у конкурентов – когда они пришли в себя, команда получила 0:4 в Эль Класико на Сантьяго Бернабеу и вылет из Кубка Испании от Атлетика.

В Лиге чемпионов Мадриду пришлось выложиться на полную мощь, хотя соперники на пути в четвертьфинал не были слишком сильными. "Королевский клуб" выиграл свою группу, но поражение от Шерифа, тяжелый дом против Шахтера и очень непростые поединки с Интером никто не забыл – не говоря уже о провальных 150 минутах в 1/8 финала, где разбалансированный ПСЖ откровенно разрывал Реал. Поэтому букмекеры и не верят в мадридцев в Лондоне, выставив коэффициенты в районе 4,0 на победу гостей и 3,5 на ничью.

Сила и слабость Реала кроется в Карло Анчелотте. Итальянский наставник в короткие сроки сумел выстроить футбол, ориентированный на реализацию преимущества в классе – именно поэтому Бензема выдает лучший сезон в своей карьере и именно поэтому Модрич в 36 лет выглядит гениально. "Сливочные" демонстрируют стабильность, достаточную для золота Ла Лиги, за что тренерский штаб можно похвалить. Проблемы начинаются в двух случаях – когда нет Бензема и когда Реалу противостоит сильный гранд с современным топ-тренером.

Карло Анчелотти демонстрирует невнятную подготовку к битвам с грандами и еще слабее управляет командой по ходу матча. После Эль Класико, например, футболисты признались, что банально не поняли перестановки тренера в перерыве. Отсутствие Бензема при этом бьет не только по атаке, но и по всей структуре игры Реала, что опять же было доказано Барселоной. Карима невозможно заменить ни кадрово, ни тактически.

Это существенно отличает нынешних "сливочных" от прошлогодней версии – при Зидане мадридцы имели целостную систему игры и проигрывали только гораздо лучшей системе, а сейчас достаточно выключить одного футболиста. С другой стороны, гений звезд способен компенсировать часть проблем Реала, что и показал ответный матч против ПСЖ.

Словом, поединок на Стемфорд Бридж обещает быть очень интересным.

Кадровая ситуация

У обеих команд нет серьезных проблем с составом. Челси не смогут помочь Чилвелл и Хадсон-Одое, но к их отсутствию лондонцы давно привыкли. Кроме того, были определенные вопросы готовности Кристенсена, однако в заявку Андреас попал. Дисквалифицированных у "пенсионеров" нет.

Реал тоже не имеет критических потерь. Обидно только за Азара – его возвращение на Стемфорд Бридж могло бы стать одним из ярких хайлайтов противостояния, однако он остается в лазарете. Кроме Эдена, в заявку мадридцев не попали травмированные Йович и Иско.

Ориентировочные составы на матч Челси – Реал Мадрид

Челси: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Хаверц, Пулишич

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио, Бензема, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры очень уверены в победе Челси – и рядовой болельщик может на этом что-то выиграть. Конторы явно переоценивают мощь лондонцев, одновременно недооценивая силу нынешнего Реала. Даже в тактическом плане расписание не столь однозначно, ведь у Томаса Тухеля в текущем сезоне было достаточно невнятных поединков и провальных решений.

Карло Анчелотти, в свою очередь, до сих пор способен удивить – особенно при наличии всех лидеров на поле. В плане подготовки ко второму матчу с ПСЖ итальянец выглядел на несколько порядков лучше, чем в Париже, а все его идеи в итоге сработали. Хотя первую встречу он провалил феерически.

У Челси есть одно существенное преимущество – системность. Томас Тухель, при всех нюансах, сохраняет постоянную структуру игры и имеет несколько отработанных схем. Зависимость от формы лидеров у лондонцев не столь высока, как у Реала. У действующего чемпиона мира и Европы позиция определяет функционал футболиста, а вот мадридцы идут по другому пути. Пока этот подход не приносил дивидендов "бланкос", когда дело доходило до встречи с системным грандом.

Именно поэтому фаворитом пары будет Челси. В обоих матчах. И именно поэтому следует ставить на победу лондонцев.

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