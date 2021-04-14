Порту в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов одолел Челси, но все равно пропустил лондонцев в 1/2 ЛЧ. Отчет матча читайте на "Футбол 24".

Челси в первом поединке с Порту одержал уверенную победу (0:2), поэтому именно подопечные Томаса Тухеля считались фаворитами на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

С первых минут матча "драконы" больше владели мячом и постоянно прессинговали соперника, однако забить никак не удавалось. А лондонцы без проблем оборонялись, еще и изредка напоминали о себе опасными контратаками. В конце концов, команды не нанесли ни одного удара в створ ворот, и ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи "синие" чувствовали себя намного увереннее. Они стали больше атаковать, и выровняли владения мячом, но также никак не могли открыть счет.

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В середине тайма Сержио Консейсау бросил в бой свежие силы, и уже на последней минуте компенсированного времени они дали свои плоды – Нану ювелирно навесил в штрафную, а Тареми шедевральным ударом через себя отправил мяч в сетку – 0:1.

Однако на общий результат это влияния не имело. По итогам двух матчей (2:1), Челси выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары Ливерпуль – Реал.

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