Делегация Боруссии Д не смогла вовремя приехать на Стэмфорд Бридж, из-за чего старт игры был отложен на 10 минут, сообщает официальный сайт УЕФА.

Челси – Боруссия Д: Мудрик снова в немилости – онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Причиной стали пробки вокруг стадиона Челси, вызванные, в частности, и фанатами лондонцев. Наставник Боруссии Д Эдин Терзич лаконично прокомментировал инцидент: "У нас была небольшая задержка, но мы здесь и готовы бороться за выход в следующий раунд. Мы не знали, начнем ли игру вовремя или будет задержка начала матча. Это очень мешает", – приводит его слова The Sun.

Напомним, что матч Челси – Боруссия Д должен был начаться в 22:00 по киевскому времени. В первой игре "шмели" минимально обыграли Мудрика и Ко – 1:0.