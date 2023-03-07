Делегація Борусії Д не змогла вчасно приїхати на Стемфорд Брідж, через що старт гри був відкладений на 10 хвилин, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Челсі – Борусія Д: Мудрик знову в немилості – онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Причиною стали затори навколо стадіону Челсі, спричинені, зокрема, і фанатами лондонців. Наставник Борусії Д Едін Терзіч лаконічно прокоментував інцидент: "У нас була невелика затримка, але ми тут і готові боротися за вихід у наступний раунд. Ми не знали, чи почнемо гру вчасно або буде затримка початку матчу. Це дуже заважає", – наводить його слова The Sun.

Нагадаємо, що матч Челсі – Борусія Д мав розпочатись о 22:00 за київським часом. У першій грі "джмелі" мінімально обіграли Мудрика і Ко – 1:0.