"Перед нам стоит трудная задача, как и в первом матче. Но мы блестяще сыграли на чужом поле и хотим повторить, чтобы пройти дальше. Знаем, как тяжело обыграть Атлетико, однако это наш план.

Челси – Атлетико: Симеоне нашел рецепт триумфа над Тухелем

Я ожидаю, что Атлетико сыграет более-менее так же, как в Бухаресте. У них сзади есть Триппьер, Хименес и Карраско, это немного меняет структуру и стиль атаки. Это позволяет им атаковать с Карраском и Триппьером по флангам. В полузащите доступен Льоренте, это чуть изменит их подход.

У каждого клуба есть своя ДНК и свои характеристики. При Диего Симеоне Атлетико стал одной из тех европейских команд, которые труднее всего обыграть. Это их характеристика. Они ставят на дисциплинированную, трудолюбивую и суперорганизованную оборону. В то же время они обладают высочайшим классом, чтобы атаковать или владеть мячом", – цитирует немца официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Челси – Атлетико состоится в среду, 17 марта. Первый поединок завершился минимальной победой лондонцев.

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