"Считаю, что у этого Челси вообще нет слабых мест. После прихода Томаса Тухеля они не провалили ни одного матча. И пока непонятно, когда это вообще произойдет. В общем, нам противостоит сильная команда, которая окрепла с приходом нового тренера. Поражений у Тухеля пока не было. Челси показывает хорошие результаты дома, играя в качественный футбол.

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У нас одна задача – выиграть. Нужно диктовать сопернику свои условия и постараться добиться победы. Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й – такое развитие событий вполне реально. Но важно навязать Челси свой футбол. Конечно, мы не знаем, какую тактику изберет соперник. Но я точно знаю, чего хотим мы. Мы хотим победить", – цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Челси – Атлетико состоится в среду, 17 марта. Первый поединок завершился минимальной победой лондонцев.

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