"Перед нами стоїть важке завдання, як і в першому матчі. Але ми блискуче зіграли на чужому полі і хочемо повторити, щоб пройти далі. Знаємо, як важко обіграти Атлетіко, однак це наш план.

Челсі – Атлетіко: Сімеоне знайшов рецепт тріумфу над Тухелем

Я очікую, що Атлетіко зіграє більш-менш так само, як в Бухаресті. У них позаду є Тріпп'єр, Хіменес і Карраско, це трохи змінює структуру і стиль атаки. Це дозволяє їм атакувати з Карраско і Тріпп'єром по флангах. У півзахисті доступний Льоренте, це трохи змінить їхній підхід.

У кожного клубу є своя ДНК і свої характеристики. При Дієго Сімеоне Атлетіко став однією з тих європейських команд, які найважче обіграти. Це їхня характеристика. Вони ставлять на дисципліновану, працелюбну і суперорганізовану оборону. У той же час вони мають найвищий клас, щоб атакувати або володіти м'ячем", – цитує німця офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Челсі – Атлетіко відбудеться у середу, 17 березня. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою лондонців.

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