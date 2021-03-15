УЕФА выбрал судейскую команду на второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским Челси и мадридским Атлетико.

Поединок будет обслуживать итальянец Даниэле Орсато с помощниками, сообщает Law 5 – The Referee.

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Ему помогут лайнсмены Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный арбитр – Даниэле Довере. С системой Видеоассистент рефери будут работать Массимилиано Иррати и Паоло Валери. Израильтянин Хаим Яков исполнит роль судьи-наблюдателя.

К слову, матч Челси – Атлетико состоится в среду, 17 марта. Первый поединок завершился минимальной победой лондонцев.

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