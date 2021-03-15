Напомним, еще в прошлое межсезонье Суарес пытался получить итальянское гражданство. Паспорт гражданина ЕС должен был помочь ему оформить переход в Ювентус. Однако уругвайца уличили в нарушениях на экзамене. Итальянская прокуратура начала следствие, которое продолжается до сих пор. Главное внимание приковано к самому игроку, руководству Ювентуса и профессоре Стефани Спине, которая якобы дала Луису задания из экзамена наперед.

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Допрос Суареса состоялся 18 декабря прошлого года посредством видеосвязи. Сегодня издание La Repubblica опубликовало стенограмму разговора. Отмечается, что форвард не мог общаться на итальянском, поэтому ему помогала переводчица. Ключевые тезисы допроса приводит Goal.

Для начала Суарес подтвердил, что действительно получал от преподавательницы PDF-файл с задачами накануне экзамена. Однако адвокат Стефани Спины отмечает, что это нельзя считать доказательством противоправных действий. "Слова игрока не противоречат версии моей клиентки: они делали симуляцию, на уроках она также посылала ему другие дидактические материалы", – заявил синьор Брунелли.

В конце концов, ключевым вопросом остается, какая роль в этой ситуации Ювентуса. Суарес утверждает, что на время экзамена туринцы уже знали, что трансфер осуществить не удастся. Поэтому клуб не был заинтересован в махинациях. "В конце августа или в начале сентября мне сначала позвонил Недвед, затем – Паратичи. Они хотели узнать, заинтересован ли я в переговорах. После этого об этом позаботился мой агент. Паратичи сказал мне, что они связались со мной, потому что думали, что у меня уже есть итальянский паспорт, как и у моей жены. Я ответил, что нет, я только начал проходить соответствующую процедуру, собирая все необходимые документы в странах, где я живу".

Профессор университета Перуджи Лоренцо Рокка, который принимал экзамен, уже признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Вот что о подготовке говорит Суарес: ​​"Первые два дня была еще одна девушка, своего рода репетиторша, которая помогала переводить на испанский. Потом уже был Лоренцо. Он рассказывал мне о том, что они могут спросить во время экзамена. Показал 15- 20 изображений на выбор, я должен был их описать. Рокка показал мне их все, сказав, что два или четыре, на выбор, могут быть предметом экзамена. Сколько занятий я прошел? 9 или 10. Мой адвокат беседовал с Паратичи и знал, что получить гражданство сложно. Но я все равно решил продолжить процедуру получения паспорта. Не помню точную дату, но это было во время уроков. Я сказал Спине, что больше нет шансов на трансфер в Ювентус".

Также уругваец отметил, что впервые разговаривал с президентом Ювентуса уже после экзамена, а клуб никак не помогал ему во время пребывания Суареса в Италии. "Паратичи позвонил мне, когда я был в аэропорту, чтобы сказать, что я сделал лучший выбор для своей семьи. Через два дня президент Аньелли позвонил, чтобы сказать, что жалеет о том, что переговоры не увенчались успехом, и поблагодарил за то, что я сделал. Я общался с Недведом по поводу спортивного аспекта, Паратичи и президентом Аньелли, через два или три дня после языкового экзамена, которые поблагодарили меня за усилия, которые я приложил, чтобы уйти из Барселоны. Аньелли сказал, что в футболе никогда нельзя быть уверенным в планах. Раньше я не разговаривал с Аньелли.

Поездка в Перуджу? Это была компания, которая позаботилась об организации полета. Я уже связывался с консульством и знал, что должен приехать в Италию, чтобы сдать экзамен. Мне назначили именно Перуджу как место проведения экзамена".

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