"Мы получили информацию о том, что с программным обеспечением было что-то не так. У меня был телефонный разговор с поставщиками, и они предложили повторить жребий. Они не знали, когда именно произошла ошибка.

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Мы решили быть прозрачными и сделать так, чтобы это было уроком будущего. Еще рано говорить о возможных последствиях. Мы не можем так зависеть от технологий. Это была не человеческая ошибка, это была ошибка УЕФА. Мы просим прощения у всех", – цитирует Чеферина Marca.

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Напомним, УЕФА пришлось проводить повторную жеребьевку, поскольку во время первой были допущены ошибки, которые оказали существенное влияние на "чистоту" распределения пар.

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