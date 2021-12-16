Чеферин извинился за скандальную жеребьевку ЛЧ и нашел виновника конфуза
Президент УЕФА Александер Чеферин признает организационный провал во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы получили информацию о том, что с программным обеспечением было что-то не так. У меня был телефонный разговор с поставщиками, и они предложили повторить жребий. Они не знали, когда именно произошла ошибка.
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Мы решили быть прозрачными и сделать так, чтобы это было уроком будущего. Еще рано говорить о возможных последствиях. Мы не можем так зависеть от технологий. Это была не человеческая ошибка, это была ошибка УЕФА. Мы просим прощения у всех", – цитирует Чеферина Marca.
Напомним, УЕФА пришлось проводить повторную жеребьевку, поскольку во время первой были допущены ошибки, которые оказали существенное влияние на "чистоту" распределения пар.
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