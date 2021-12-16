"Ми отримали інформацію про те, що з програмним забезпеченням було щось не так. У мене була телефонна розмова з постачальниками, і вони запропонували повторити жереб. Вони не знали, коли саме сталася помилка.

Реал просив залишити собі легкого суперника у Лізі чемпіонів і не брати участь в повторному жеребкуванні

Ми вирішили бути прозорими і зробити так, щоб це було уроком на майбутнє. Ще зарано говорити про можливі наслідки. Ми не можемо так залежати від технологій. Це була не людська помилка, це була помилка УЄФА. Ми просимо вибачення у всіх", – цитує Чеферіна Marca.

Дивитись Лігу чемпіонів – одне задоволення! Насолоджуйся найкращими футбольними матчами разом із Żubrówka Czarna. Вболівай за свою команду з брендом для тих, хто хоче справжнього. Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Нагадаємо, УЄФА довелося проводити повторне жеребкування, оскільки під час першого були допущені помилки, які суттєво вплинули на "чистоту" розподілу пар.

Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі повертаються в Іспанію