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"Было трудно перестать плакать": Почеттино – о поражении от Ливерпуля в финале Лиги чемпионов

09:32 29 Читати українською
"Было трудно перестать плакать": Почеттино – о поражении от Ливерпуля в финале Лиги чемпионов
тренерский штаб Почеттино / Getty images

Бывший главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал об эмоциях после поражения в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:2).

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Было очень трудно принять то, как пошла игра. Учитывая то, как мы ответственно готовились в течение трех недель и как мы работали, со всеми сотрудниками и игроками. Мы были очень сосредоточены.

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Я думаю, что мы были убеждены, и я был уверен, что финал будет идти по нашему сценарию. Это было полностью в наших умах. Но никто не готов после 30 секунд финала Лиги чемпионов так пропустить. Я был очень разочарован потом. Было трудно перестать плакать, перестать чувствовать себя плохо. Это было огромное достижение. И вы можете использовать пример Ливерпуля. После того, как они проиграли Реала в прошлом сезоне, это было большой мотивацией и вдохновением вернуться в следующем сезоне.

Но я знал, что после пяти лет в клубе и с учетом того, как мы работали, будет трудно изменить свое сознание и оставаться открытым для разработки другого плана или стратегии для повторного построения пути", – приводит слова Почеттино The Sun.

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