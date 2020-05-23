"Було важко перестати плакати": Почеттіно – про поразку від Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів

Колишній головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про емоції після поразки у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:2).

"Було дуже важко прийняти те, як пішла гра. З огляду на те, як ми відповідально готувалися протягом трьох тижнів і як ми працювали, з усіма співробітниками і гравцями. Ми були дуже зосереджені.

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Я думаю, що ми були переконані, і я був переконаний, що фінал буде йти за нашим сценарієм. Це було повністю в наших умах. Але ніхто не готовий після 30 секунд фіналу Ліги чемпіонів так пропустити. Я був дуже розчарований потім. Було важко перестати плакати, перестати почувати себе погано. Це було величезне досягнення. І ви можете використовувати приклад Ліверпуля. Після того, як вони програли Реалу в минулому сезоні, це було великою мотивацією і натхненням повернутися в наступному сезоні.

Але я знав, що після п'яти років у клубі і з урахуванням того, як ми працювали, буде важко змінити свою свідомість і залишатися відкритим для розробки іншого плану або стратегії для повторної побудови шляху", – наводить слова Почеттіно The Sun.

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