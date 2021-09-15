"Луческу говорил на теории, когда нужно было идти в прессинг. Или когда готов Цыганков, Кендзера и я, или на другой половине готовы де Пена, Миколенко и я. В эти моменты нужно было прессинговать.

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Честно говоря, я не смотрю на Transfermarkt и на стоимость футболистов. В конце концов, стоимость игроков может нивелировать командная работа. Если со стороны это было видно, то это заслуга команды.

Мне этот матч чем-то напомнил прошлогоднюю игру с АЗ. Очень неприятная команда, постоянно прессингует, трудно было с ними играть. И я поймал себя на мысли, что мы можем выиграть на 80-й минуте. Они уже устали. Когда Коля забивал, то был уверен, что гол засчитают.

Посмотрели в раздевалке... Такой офсайд... Венгер говорил, что если футбол "убегает" в цифры, то можно считать сантиметра в пользу атаки", – заявил Сидорчук в комментарии Youtube-канала Бомбардир.

Геометрія Бенфіки, крок уперед Динамо та неадекватний мешканець офсайду