"Був упевнений, що гол Шапаренка зарахують": Сидорчук пригадав слова Венгера після нічиєї з Бенфікою
Лідер Динамо Сергій Сидорчук прокоментував результат матчу першого туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:0).
"Луческу говорив на теорії, коли потрібно було йти у пресинг. Або коли готовий Циганков, Кендзьора і я, або на іншій половині готові де Пена, Миколенко і я. У ці моменти потрібно було пресингувати.
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Чесно кажучи, я не дивлюся на Transfermarkt і на вартість футболістів. Зрештою, вартість гравців може нівелювати командна робота. Якщо з боку це було видно, то це заслуга команди.
Мені цей матч чимось нагадав минулорічну гру з АЗ. Дуже неприємна команда, постійно пресингує, важко було з ними грати. І я зловив себе на думці, що ми можемо виграти на 80-й хвилині. Вони вже втомилися. Коли Коля забивав, то був упевнений, що гол зарахують.
Подивилися у роздягальні... Такий офсайд... Венгер говорив, що якщо футбол "втікає" у цифри, то можна вважати сантиметри на користь атаки", – заявив Сидорчук у коментарі Youtube-каналу Бомбардир.
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