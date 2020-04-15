Бутко сравнил тренерский подход Луческу, Фонсеки и Каштру

Защитник Шахтера Богдан Бутко, который находится в аренде в польском Лехе, рассказал о работе с разными наставниками донецкого клуба.

"При Луческу меня лишь однажды пригласили на сборы. Могу сказать, что он строгий тренер, знает, что он делает, всегда требует достигать результат. Его не волновало, как это будет делаться, главное, чтобы был результат.

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Мне очень нравился стиль игры Фонсеки – высоко расположена оборона, много давления получалось именно от защитной линии. Было много агрессии как в атаке, так и в обороне. Это был европейский стиль футбола, с которым он, собственно, и пришел в Шахтер. Не зря же мы стали чемпионами, после двух лет, когда Динамо завоёвывало золотые медали.

У Каштру, опять же, свой стиль игры. Он больше доверяет молодым. За него лучше всего свидетельствуют результаты не только во внутренних турнирах, но и в Лиге Чемпионов и Лиге Европы", – цитирует Бутко Sports.ru.

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Напомним, Богдан – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2008 году в Шахтере, однако большую часть времени провел в аренде (Волыни, Мариуполе, русском Амкаре). В феврале 2020 перешел в польский Лех.