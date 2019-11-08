Бущан второй раз подряд взял вину на себя за пропущенный гол Динамо в Лиге Европы

Голкипер Динамо Георгий Бущан поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

"У меня негативные впечатления от матча. Это связано с моей ошибкой, которая привела к пропущенному голу. Толчок со стороны игрока Копенгагена повлиял настолько, что с самого начала нам не удалось воплотить план на игру. Но в целом играли хорошо, атаковали.

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Незаслуженно сыграли вничью. У Копенгагена был один момент – это свидетельствует о том, что вся наша команда хорошо оборонялась, атаковала. Копенгаген, кроме одного момента, ничего не смог нам противопоставить. Настроение в команде нормальное, но выиграть не получилось. Хорошо, что Мальме тоже сыграло вничью, но следующий матч также важен", – поделился Бущан в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо не смогло победить Копенгаген (1:1), а Бущан допустил результативную ошибку, не добравшись до мяча на выходе.

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