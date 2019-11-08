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Бущан вдруге поспіль взяв провину на себе за пропущений гол Динамо в Лізі Європи

8 листопада 23:08 309 Читать на русском
Бущан вдруге поспіль взяв провину на себе за пропущений гол Динамо в Лізі Європи
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан поділився враженнями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

4’ Єнс Стаге
 
Беньямін Вербіч 70’
4’ Єнс Стаге
70’ Беньямін Вербіч

"У мене негативні враження від матчу. Це пов'язано з моєю помилкою, яка призвела до пропущеного голу. Поштовх з боку гравця Копенгагена вплинув настільки, що з самого початку нам не вдалося втілити план на гру. Але в цілому грали добре, атакували.

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Незаслужено зіграли внічию. У Копенгагена був один момент – це свідчить про те, що вся наша команда добре оборонялася, атакувала. Копенгаген, окрім одного моменту, нічого не зміг нам протиставити. Настрій в команді нормальний, але виграти не вийшло. Добре, що Мальме теж зіграло внічию, але наступний матч також важливий", – поділився Бущан в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Копенгаген (1:1), а Бущан допустив результативну помилку, не діставшись до м'яча на виході.

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Теги
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