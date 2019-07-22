Бущан оценил шансы Динамо пройти Брюгге в квалификации Лиги чемпионов

Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал итоги жеребьевки в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Вроде неплохо. Так же как и то, что первый матч мы проводим на поле соперника. Главное – не то, какой соперник нам достался, а то, чтобы мы в предстоящих поединках с ним сумели показать качественный футбол и прошли дальше.

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Если мы выйдем в следующий этап, то будет неважно, какую именно команду мы прошли. Поэтому к результатам жеребьевки отнесся, в целом, спокойно.

Тот же ЛАСК – вообще неизвестна мне команда, о ее существовании я узнал, когда ознакомился с перечнем наших возможных соперников. Конечно, Брюгге – это совсем другая история, это клуб с именем, и сейчас это неплохая команда.

Но я считаю, до первого матча мы с нашим соперником находимся в равных условиях, и шансы наши на выход в следующий раунд равны – 50 на 50", – цитирует Бущана Dynamo.kiev.ua.

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