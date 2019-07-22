Бущан оцінив шанси Динамо пройти Брюгге у кваліфікації Ліги чемпіонів

Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував підсумки жеребкування в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Начебто непогано. Так само як і те, що перший матч ми проводимо на полі суперника. Головне – не те, який суперник нам дістався, а те, щоб ми в майбутніх поєдинках з ним зуміли показати якісний футбол і пройшли далі.

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Якщо ми вийдемо в наступний етап, то буде неважливо, яку саме команду ми пройшли. Тому до результатів жеребкування поставився, в цілому, спокійно.

Той же ЛАСК – взагалі невідома мені команда, про її існування я дізнався, коли ознайомився з переліком наших можливих суперників. Звичайно, Брюгге – це зовсім інша історія, це клуб з ім'ям, і зараз це непогана команда.

Але, вважаю, до першого матчу ми з нашим суперником перебуваємо у рівних умовах, і шанси наші на вихід в наступний раунд рівні – 50 на 50", – цитує Бущана Dynamo.kiev.ua.

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