"На Камп Ноу я не играл, поэтому жребий воспринял нормально. Жаль, что не будет Месси. Очень хочется, чтобы эта Лига чемпионов состоялась с болельщиками. По-настоящему хочется смаковать эту замечательную атмосферу.

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Говорить и обещать, что мы выйдем из группы – пустословие. Конечно, на футбольном поле нет ничего невозможного, но мы понимаем, какие у нас соперники, группа даже сильнее, чем в прошлом году", – цитирует Бущана dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

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К слову, киевляне в группе будут противостоять Барселоне, Бенфике и Баварии. Первый матч ЛЧ сезона 2021/22 киевляне проведут в Киеве 14 сентября – соперником будет команда Романа Яремчука.

В прошлом сезоне соперниками подопечных Мирчи Луческу были Барселона, Ювентус и Ференцварош.

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