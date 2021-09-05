Воротар киян Георгій Бущан очікує на складні матчі у групі найпрестижнішого єврокубкового турніру у сезоні 2021/22.

"На Камп Ноу я не грав, тому жереб сприйняв нормально. Шкода, що не буде Мессі. Дуже хочеться, щоб ця Ліга чемпіонів відбулась з уболівальниками. По-справжньому хочеться смакувати цю чудову атмосферу.

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Говорити і обіцяти, що ми вийдемо з групи – марнослів'я. Звичайно, на футбольному полі немає нічого неможливого, але ми усвідомлюємо, які у нас суперники, група навіть сильніша, ніж минулого року", – цитує Бущана dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

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До слова, кияни у групі протистоятимуть Барселоні, Бенфіці й Баварії. Перший матч ЛЧ сезону 2021/22 кияни проведуть у Києві 14 вересня – суперником буде команда Романа Яремчука.

У минулій кампанії суперниками підопічних Мірчі Луческу були Барселона, Ювентус і Ференцварош.

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