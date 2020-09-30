"Я счастлив, но второй тайм смазал эмоции, которые хотелось бы почувствовать. Эмоции положительные. Для большинства ребят это будет первая Лига чемпионов.

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Расслабились ли мы? Забили третий мяч и это успокоило нас. И усталость накопилась. Думаю, Мистер укажет нам на наши ошибки, мы их исправим и в дальнейшем такого не будет.

Получается, что реализация все решила. Мы знали, что будет совсем другой матч, чем в Генте. Во втором тайме хотелось бы сыграть лучше, но главное – результат. В раздевалке не обливались шампанским и никого не качали. У нас в воскресенье тяжелая игра. Все празднования мы оставили на потом", – сказал Бущан в послематчевом комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Динамо впервые за четыре года пробилось в групповой этап Лиги чемпионов, одолев по сумме двух матчей бельгийский Гент.

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