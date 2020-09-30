"Я щасливий, але другий тайм змастив емоції, які хотілося б відчути. Емоції позитивні. Для більшості хлопців це буде перша Ліга чемпіонів.

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Чи розслабилися ми? Забили третій м'яч і це заспокоїло нас. І втома накопичилася. Думаю, Містер вкаже нам на наші помилки, ми їх виправимо і в подальшому такого не буде.

Виходить, що реалізація все вирішила. Ми знали, що буде зовсім інший матч, ніж у Генті. У другому таймі хотілося б зіграти краще, але головне – результат. У роздягальні не обливалися шампанським і нікого не гойдали. У нас в неділю важка гра. Всі святкування ми залишили на потім", – сказав Бущан у післяматчевому коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Динамо вперше за чотири роки пробилось до групового етапу Ліги чемпіонів, здолавши за сумою двох матчів бельгійський Гент.

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