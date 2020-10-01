Игроки Динамо Георгий Бущан и Томаш Кендзера получили награду за выступление в матче плей-офф Лиги чемпионов против Гента.

Впечатляющие 12 сэйвов в поединке против Гента позволили Георгию Бущану набрать 10 баллов (высшая оценка) по версии авторитетного портала Sofascore.

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Компанию ему составил еще один динамовец – Томаш Кендзера, которого оценили в 7,6. Один из соперников киевлян также получил свое место в символической сборной – Никлас Дорш был оценен в 8,3 балла. Больше всего представителей имеет датский Митьюлланд – сразу 3 игрока: этнический украинец Святченко, хавбек Оньека и форвард Дрейер.

Напомним, Динамо разбило Гент (3:0) и получило путевку в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится уже сегодня в 18:00.

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