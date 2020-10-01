Гравці Динамо Георгій Бущан та Томаш Кендзьора отримали відзнаку за виступ у матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів проти Гента.

Вражаючі 12 сейвів у поєдинку проти Гента дозволили Георгію Бущану набрати 10 балів (найвища оцінка) за версією авторитетного порталу Sofascore.

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Компанію йому склав ще один динамівець – Томаш Кендзьора, якого оцінили на 7,6. Один із суперників киян також отримав своє місце у символічній збірній – Ніклас Дорш був оцінений у 8,3 бали. Найбільше представників має данський Мітьюлланд – одразу 3 гравці: етнічний українець Ерік Святченко, хавбек Оньєка та форвард Дрейєр.

Нагадаємо, Динамо розбило Гент (3:0) та здобуло путівку до групового етапу Ліги чемпіонів, жеребкування якого відбудеться вже сьогодні о 18:00.

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