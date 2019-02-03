Буффон: ПСЖ в опасности без Неймара перед матчами с Манчестер Юнайтед

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал о своих амбициях в Лиге чемпионов и прокомментировал травму своего звездного партнера Неймара.

"Каждый год я думаю, что впереди именно тот сезон. Но таких сезонов было уже 24 с тех пор, как я впервые попробовал выиграть Лигу чемпионов.

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Сделать это очень сложно – помимо прочего нужно еще много удачи. Для ПСЖ наступает особое время, ведь травму получил Неймар, который очень важен для нас. Последние три месяца он демонстрировал невероятные вещи. Без него ПСЖ в опасности", – цитирует Буффона Daily Mail.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится 12 февраля, начало в 22:00.

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