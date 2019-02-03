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Буффон: ПСЖ в небезпеці без Неймара перед матчами з Манчестер Юнайтед

15:35 199 Читать на русском
Буффон: ПСЖ в небезпеці без Неймара перед матчами з Манчестер Юнайтед
Джанлуїджі Буффон та Неймар / Фото AP

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон розповів про свої амбіції у Лізі чемпіонів та прокоментував травму свого зіркового партнера Неймара.

"Щороку я думаю, що попереду той самий сезон. Але таких сезонів було вже 24 з тих пір, як я вперше спробував виграти Лігу чемпіонів.

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Зробити це дуже складно – крім іншого потрібно ще й багато удачі. Для ПСЖ настає особливий час, адже травму отримав Неймар, який дуже важливий для нас. Останні три місяці він демонстрував неймовірні речі. Без нього ПСЖ в небезпеці", – цитує Буффона Daily Mail.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться 12 лютого, початок о 22:00.

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Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

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