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Буффон: Матч с Наполи – это возможность для меня вернуться в Италию и сыграть в ЛЧ

08:21 44 Читати українською
Буффон: Матч с Наполи – это возможность для меня вернуться в Италию и сыграть в ЛЧ

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча 4 тура Лиги чемпионов против Наполи.

"Матч с Наполи – это возможность для меня вернуться в Италию и сыграть в Лиге чемпионов.

"Буффон – легенда", – Тухель заверил, что Джанлуиджи сыграет против Наполи

Я хорошо знаю этот стадион, и здесь очень сложно выиграть. Атмосфера на стадионе очень хорошая, у команды и ее болельщиков хорошие отношения.

Нам важно выйти на матч и победить, но это будет сложно", – цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.

Матч 4 тура Лиги чемпионов Наполи – ПСЖ состоится сегодня, начало игры – в 22:00.

Лига чемпионов4 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Пари Сен-Жермен: Вторник 06 ноября 2018

Наполи
до матча
9
час
:
43
мин
Пари Сен-Жермен
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Теги
Лига чемпионов Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Наполи - Пари Сен-Жермен Наполи Наполи Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
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